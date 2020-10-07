Викривачка Шкарлета заявила, що їй погрожують зґвалтуванням

Координатор антіплагіатной ініціативи "Дісергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк, яка повідомила про плагіат у науковій роботі в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, заявила про стеження і про погрози на свою адресу.

Про це вона повідомила на прес-конференції в середу, 7 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". Благодєтєлєва-Вовк має намір просити правоохоронні органи надати їй державну охорону.

Вона заявила, що невідомі погрожують їй згвалтуванням, надсилають фотографії будинку, а також особисті знімки, які свідчить про реальне стеження.

Благодєтєлєва-Вовк підкреслила, що "кіберпереслідування в мережі" почалися після того, як вона в червні звернулася до Міністерства освіти і науки з приводу плагіату Шкарлета, коли той ще працював ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Також вона розповіла, що володіє деякими відеозаписами з можливим переслідувачем. За її словами, на кадрах видно, як він підходив до під'їзду і фотографував двері.

Як писав OBOZREVATEL, раніше представники ініціативи "Дисергейт" знайшли плагіат в наукових роботах Шкарлета, який був визнаний іноземними експертами.

Сам Шкартел у вересні під час виступу в Раді заявив, що питання про плагіат в його науковій роботі нібито було знято.