Війська РФ здійснили дві провокації на Донбасі, поранено українського військового – штаб ООС

У вівторок, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.

Поранення сталося внаслідок обстрілу неподалік населеного пункту Новолуганське, де противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну меддопомогу. Стан здоров’я оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Тим часом на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і перебувають напоготові адекватно відреагувати в разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада озброєні формування Російської Федерації також двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.