Війська РФ влаштували стрілянину біля Авдіївки, ЗСУ вогонь не відкривали, – штаб ООС

У понеділок, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Терористи "Л/ДНР" здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

"Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", – підкреслили в зведенні.

"На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", – додали в штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що пріоритетним є саме дипломатичний шлях рішень конфлікту на Донбасі, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.