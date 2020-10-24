Війська РФ влаштували провокації біля Шумів, – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі в суботу, 24 жовтня.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Терористи "Л/ДНР" влаштували неприцільно обстріли, застосувавши стрілецьку зброю. Але українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат і поранених серед ЗСУ немає. Відзначається, що ситуація в зоні ООС залишається під контролем захисників України.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.