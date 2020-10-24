Війська РФ влаштували провокації біля Шумів, – штаб ООС

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
2,4 т.

  • Окупанти застосували стрілецьку зброю

  • Але захисники України на провокацію не повелися

  • Втрат і поранених у ЗСУ немає

На Донбасі терористи влаштували нові обстріли

Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі в суботу, 24 жовтня.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Терористи "Л/ДНР" влаштували неприцільно обстріли, застосувавши стрілецьку зброю. Але українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат і поранених серед ЗСУ немає. Відзначається, що ситуація в зоні ООС залишається під контролем захисників України.

Війська РФ влаштували провокації біля Шумів, – штаб ООС
Війська РФ влаштували провокації біля Шумів, – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.

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