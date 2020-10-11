Війська РФ відкривали вогонь біля трьох селищ на Донбасі, – штаб ООС

У неділю, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС, підкресливши, що ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

"Противник зробив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар'їнка, а в районах Майорська і Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї", – сказано в звіті.

"Постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", – заявили в штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.