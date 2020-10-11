Війська РФ відкрили вогонь на Донбасі, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

За минулу добу, 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції Збройних сил України.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що порушення "тиші" було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали, запевнили в штабі ООС.

Там також додали, що нині й інші складові сил оборони належно виконують завдання у районі проведення операції. Зокрема, минулої доби військовослужбовці ЗСУ та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, було локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.

Від початку цієї доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша, і ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", – зазначають військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дії режиму припинення вогню війська Росії на Донбасі не припинили посилювати бойові позиції і поповнення арсеналів. Джерела в зоні бойових дій повідомили про п'ять ознак, які говорять про те, що в "Л/ДНР" готуються до війни, а не до миру.