Війська РФ в День захисника України влаштували стрілянину біля Водяного, – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська, в середу, 14 жовтня, один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, в день захисника України терористи застосували стрілецьку зброю біля селища Водяне Донецької області.

Втрат і поранених серед ЗСУ немає: обстріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи, непохитно виконують завдання за призначенням", – відзначили в зведенні.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що пріоритетним є саме дипломатичний шлях рішень конфлікту на Донбасі, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.