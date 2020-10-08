Війська РФ тричі порушили режим тиші, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

Кирило Лютий Розслідування 19:17, 8.10.2020 Оновлено: 19:26, 8.10.2020

Російсько-окупаційні війська в четвер, 8 жовтня, тричі порушили режим тиші.

Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками, йдеться у зведенні штабу ООС.

"Противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2, та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси", – йдеться в повідомленні.

Втрат і поранених серед ЗСУ немає. Провокації не становили загрози життю, тому українські захисники не відкривали вогонь у відповідь.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не говоритиме з владою країни-агресора Росії.

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