Війна в Україні ніколи не закінчиться, не можна заморозити конфлікт на Донбасі, – офіцер ЗСУ

Війна в Україні ніколи не закінчиться, українці завжди будуть боротися за свою незалежність.

Водночас заморозка військового конфлікту на Донбасі – це шлях у нікуди. Про це "Фактам" розповів заступник командувача Оперативного командування "Захід", колишній комбриг 54-ї окремої механізованої бригади 38-річний полковник ЗСУ Володимир Горбатюк.

"Ця війна почалася не 2014 року. Вона періодично то розгорається, то тліє. Вона ніколи не закінчиться. Ми завжди будемо боротися за свою незалежність. Питання в тому, як будемо себе в цій боротьбі показувати. Моє особисте переконання, що все затихне, коли більшість українців зрозуміє, що відносний мир настане, якщо наша країна стане сильною", – сказав він.

Військовий зазначив, що можна боротися, щоб виграти, а можна – щоб не програти.

"Це суттєва різниця. Коли робиш все для перемоги – це одне. А коли робиш все для того, щоб просто не програти, – зовсім інше. Я не знаю всієї картини, але вірю, що у нашого вищого керівництва є бачення, як розв'язати цей тугий вузол", – додав він.

Горбатюк підкреслив, що ситуація в Нагірному Карабасі показала, що перемир'я може тривати і 30 років, але врешті-решт знову настає гаряча фаза.

"Звичайно, те, що на фронті не гинуть люди, дуже позитивно. Але заморожений конфлікт, на мій погляд, це шлях у нікуди", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников вказав на відмінність Нагірного Карабаху від Донбасу.