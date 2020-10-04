Дипломат оцінив ймовірність "хорватського сценарію" для звільнення Донбасу

План військової операції з деокупації Донбасу розроблений, проте застосувати його в Україні поки що практично неможливо.

Таку заяву в коментарі "Апострофу" зробив посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині в 2010-2017 роках Олександр Левченко. Наразі він назвав сценарій фантастичним.

Він зазначив, що однією з умов для наступу на "Л/ДНР" повинна бути впевненість, що Росія не надасть військову допомогу терористам і незаконним підрозділам РФ, які розміщені на сході України.

"Така можливість є. Вона дорівнює приблизно 1,5-2% від 100 – і це рівень статистичної похибки", – сказав Левченко.

Дипломат додав, що план можна здійснити, якщо Кремль сам дасть сигнал Києву, що не втручатиметься.

"Зараз це абсолютно нереальний і фантастичний сценарій для України й робити на нього ставку було б непрофесійно", – впевнений експосол.

Він додав, що ЗСУ готові до виконання подібної операції, але лише в разі наказу. Його віддадуть тільки при сприятливій міжнародній обстановці та в разі виникнення глибокої кризи в РФ, але поки вона не передбачається.

"Заклик до звільнення Донбасу за азербайджанським або хорватським військовим сценаріями є закликом до широкомасштабної війни з РФ, яка може нанести Україні смертельні рани", – підкреслив Левченко.

Нагадаємо, після оголошення 25 червня 1991 року Хорватією незалежності сербське населення країни намагалося створити свою державу на хорватській території. Була створена самопроголошена "Республіка Сербська Країна".

У 1995 році армія Хорватії провела дві великі наступальні операції, в результаті яких значна частина території "РСК" перейшла під хорватський контроль.

Олександр Левченко. Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, 4 жовтня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військ на Донбасі, тричі порушивши режим припинення вогню.