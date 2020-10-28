Вибух під Харковом: села залишилися без газу, постраждалі – в критичному стані

Серед дев’яти постраждалих під час вибуху на газопереробній станції в селищі Березівське на Харківщині 28 жовтня, двоє осіб перебувають у критичному стані, ще двоє – у вкрай тяжкому.

Про це повідомила прессекретарка Харківської міськради Ольга Мірошниченко, передає "Суспільне". Зазначається, що в Дергачівському районі, де трапилася НС, декілька сіл відключили від газу.

За словами речниці Харківської ОДА Ксенії Ярікової, двох травмованих доставили до Дергачівської райлікарні, решту направили до медустанов обласного центру.

Директор центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф Харківської ОДА Віктор Забашта в ефірі телеканалу "Україна 24" додав, що дії медпрацівників на місці НС за 20 кілометрів від Харкова завершено.

"Госпіталізовано 9 осіб із травмами різного ступеня тяжкості. Більшість – це опіки, опіки у двох постраждалих до 60%, але ступінь перший і другий – то не важкі. І сподіваюсь, що життю постраждалих нічого не загрожує", – підкреслив Забашта.

За інформацією речниці компанії "Харківгаз" Ольги Клименко, вибух на газорозподільчій станції трапився під час планових робіт газовиків.

Голова Дергачівської райдержадміністрації Володимир Усов зазначив, що газопостачання до селищ Пересічне та Вільшани Дергачівського району припинили. Під’їзд до місця НС обмежений червоною стрічкою, там продовжили працювати рятувальники, газова служба, правоохоронці.

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