Вибух газу під Харковом: кількість жертв збільшилася
Трагедія сталася в селі Березівське
Загинуло троє людей, ще дев’ять отримали травми
10 населених пунктів вимкнули від газопостачання
Помер один із постраждалих внаслідок вибуху на газорозподільній станції у Дергачівському районі Харківської області.
Про це 29 жовтня повідомило "Суспільне Харків" із посиланням на інформацію речниці Харківської міськради Ольги Мірошніченко. Під час вибуху 61-річний чоловік отримав близько 80% опіків тіла та численні травми.
За словами речниці, в лікарні залишились ще восьмеро травмованих. Двоє з них у реанімації, четверо – в опіковому відділенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
потужний вибух трапився на території газопереробної станції в селі Березівське Дергачівського району Харківської області. Він призвів до жертв та великої кількості постраждалих.
Очевидці зазначили, що одразу після вибуху не було подальшого загоряння, але виникло задимлення на площі майже 200 кв. метрів.
Внаслідок НП без газу залишилися 3,5 тис. осіб, які проживають у 10 населених пунктах.