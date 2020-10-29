Вибух газу під Харковом: кількість жертв збільшилася

Помер один із постраждалих внаслідок вибуху на газорозподільній станції у Дергачівському районі Харківської області.

Про це 29 жовтня повідомило "Суспільне Харків" із посиланням на інформацію речниці Харківської міськради Ольги Мірошніченко. Під час вибуху 61-річний чоловік отримав близько 80% опіків тіла та численні травми.

За словами речниці, в лікарні залишились ще восьмеро травмованих. Двоє з них у реанімації, четверо – в опіковому відділенні.

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