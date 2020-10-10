Вибори в Україні: поліція відзвітувала про порушення за останню добу

За минулу добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу в Україні.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, усього впродовж доби до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 38, у Черкаській – 26, у Херсонській – 18, у Київській – 17, у Запорізькій – 16, по 14 – у Львівській і Рівненській, в Одеській – 12, по 11 – у Донецькій, та Чернігівській, по 9 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській, по 8 – у Волинській і Тернопільській, по 7 – у Вінницькій та Закарпатській, по 5 – у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Харківській, у Житомирській – 4, по 3 – в Івано-Франківській і Чернівецькій, у Хмельницькій областях – 2.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 3616 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

У Київській області – 425, у місті Києві – 384, у Донецькій – 245, у Дніпропетровській –244, у Львівській – 243, в Одеській – 174, у Запорізькій – 167, у Закарпатській – 156, у Херсонській – 145, у Кіровоградській – 144, у Полтавській – 140, у Рівненській – 114, у Чернівецькій – 113, у Харківській – 106, у Миколаївській – 103, у Черкаській – 102, у Луганській – 98, у Чернігівській – 91, в Івано-Франківській – 79, у Вінницькій – 75, у Сумській – 73, у Тернопільській – 63, у Волинській – 60, у Житомирській – 40, у Хмельницькій областях – 26.

До ЄРДР внесено відомості щодо 273 кримінальних правопорушень: 137 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 126 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 933 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер списку до Черкаської обласної ради від "Європейської Солідарності" Роман Сущенко розповів ОБСЄ про порушення виборчого процесу в Україні.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.