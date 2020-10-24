На Херсонщині виборці масово змінили адреси: розкрита схема

На Херсонщині викрили факт масового підкупу громадян для штучної зміни адрес проживання напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. Встановлено, що до правопорушення причетна місцева жителька, яка діяла в інтересах одного з кандидатів на пост глави об'єднаної територіальної громади в курортній зоні.

Українцям, які змінювали місце голосування, переводили гроші на картку, коли в Державному реєстрі виборців з'являлася інформація про зміну адреси. Таким чином встигли підкупити понад 200 осіб.

За вказівкою організаторів, виборці взагалі не повинні були приходити на дільниці. Члени комісії самі планували кинути бюлетені в урну та штучно збільшити кількість голосів певного кандидата.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) і ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) КК.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.