Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж повинна – "Схеми"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" за ціною в три рази меншою офіційної розрахункової вартості.

Про це повідомило Радіо Свобода. Журналісти програми "Схеми" отримали нові розрахунки 2020 року.

Коли розслідувачі повідомили, що генпрокурорка платить удвічі меншу ціну за оренду державної резиденції, вони посилалися на розрахунки від 2015 року, встановлені Державним управлінням справами.

Пізніше у відповідь на запит у ДУС надали розрахунки за користування приміщеннями комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" станом на 2020 рік, затверджені тоді ще керівником цього управління Сергієм Борзовим.

Згідно з документом, вартість оренди одного квадратного метра в приміщеннях високого класу в комплексі становить майже 320 гривень на місяць. Державна резиденція, де оселилася Венедіктова, не тільки належить до найбільш облаштованих приміщень на території, але і має статус державної резиденції. Як встановили "Схеми", квадратний метр оренди, судячи з укладеним контрактом, обходиться Венедиктовій майже в 95 гривень на місяць.

Виходячи з нових розрахунків, підкреслили журналісти, генпрокурорка мала б платити більше ніж в три рази вищу ціну за оренду державної резиденції. Тобто вона не доплачує не менше 152 000 гривень на місяць, якщо порівнювати з цінами на оренду приміщень першого класу в комплексі "Пуща-Водиця".

Розрахункова вартість за користування приміщеннями в "Пуща-Водиці" в 2020 році. Радіо Свобода

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