Венедіктова після натяку Зеленського про звільнення зібрала нараду щодо посадкок топ-корупціонерів

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 26 жовтня зібрала нараду з керівництвом антикорупційних органів. Це сталося через тиждень після заяви президента Володимира Зеленського про її можливе звільнення.

На ньому вона заявила про необхідність притягнення до відповідальності топ-корупціонерів, "як того вимагає суспільство", повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

У нараді взяли участь директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, а також виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи – НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість", – сказала Венедіктова.

За її словами, у НАБУ і САП недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних процесах збитків.

Зі свого боку Артем Ситник підкреслив, що робота органів активізувалася в цьому році, коли заробив Вищий антикорупційний суд. За його словами, вже є 10 вироків з реальними термінами, які зокрема стосуються суддів, працівників прокуратури та СБУ.

Також Венедиктова заявила про недоліки в роботі ГБР і дала два місяці на їх усунення.

За її словами, йдеться про низьку кількість переданих до суду проваджень, недостатній рівень відшкодування збитків і відсутність системного розкриття злочинних вертикалей.

"Потрібно блокувати корупційні вертикалі знизу до верху. Це системні болі і хвороби держави. Треба працювати і давати реалізації. Кожного дня ви отримуєте зарплату не заради процесу, а заради результату. Також повинно бути реальне відшкодування встановлених збитків. Ви той орган, який має системно і методично займатися всім цим", – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не покаже серйозні результати боротьби з корупцією, він готовий запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент вже попереджав, що може звільнити Венедіктову.