Венедіктова після натяку Зеленського про звільнення зібрала нараду щодо посадкок топ-корупціонерів

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
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  • Президент тиждень тому заявив, що може звільнити Венедіктову. Це було вже друге попередження з його боку.

  • Генеральна прокурорка зібрала на нараду керівництво антикорупційних органів та заявила про їхню незадовільну роботу

Венедіктова заявила про необхідність посадок після заяви Зеленського

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 26 жовтня зібрала нараду з керівництвом антикорупційних органів. Це сталося через тиждень після заяви президента Володимира Зеленського про її можливе звільнення.

На ньому вона заявила про необхідність притягнення до відповідальності топ-корупціонерів, "як того вимагає суспільство", повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

У нараді взяли участь директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, а також виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Венедіктова зібрала нараду з керівництвом антикорупційних органів

"Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи – НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість", – сказала Венедіктова.

За її словами, у НАБУ і САП недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних процесах збитків.

Зі свого боку Артем Ситник підкреслив, що робота органів активізувалася в цьому році, коли заробив Вищий антикорупційний суд. За його словами, вже є 10 вироків з реальними термінами, які зокрема стосуються суддів, працівників прокуратури та СБУ.

Ситник висловив свою думку про роботу НАБУ.

Також Венедиктова заявила про недоліки в роботі ГБР і дала два місяці на їх усунення.

За її словами, йдеться про низьку кількість переданих до суду проваджень, недостатній рівень відшкодування збитків і відсутність системного розкриття злочинних вертикалей.

"Потрібно блокувати корупційні вертикалі знизу до верху. Це системні болі і хвороби держави. Треба працювати і давати реалізації. Кожного дня ви отримуєте зарплату не заради процесу, а заради результату. Також повинно бути реальне відшкодування встановлених збитків. Ви той орган, який має системно і методично займатися всім цим", – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не покаже серйозні результати боротьби з корупцією, він готовий запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент вже попереджав, що може звільнити Венедіктову.

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