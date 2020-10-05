Венедіктова може переїхати на іншу держдачу – ЗМІ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова може переїхати з державної дачі в Пущі-Водиці в комплекс у Конча-Заспі, що розташований біля резиденції президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в розслідуванні програми Bihus.Info. За даними власних джерел журналістів, йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток.

Будівля за документами, які журналісти отримали від адміністрації Конча-Заспи, належить до ІІ класу комфорту, де вартість оренди квадратного метра на рік становить 2 350 гривень 46 копійок. Площа будинку, який передають Венедіктовій, – 129,2 кв. м.

Журналісти порахували, що оренда цього будинку родині генпрокурора коштуватиме 303 тисячі гривень на рік, або трохи більше ніж 25 тисяч гривень на місяць.

"Нині за таку ціну в столиці пропонують двокімнатні квартири в центрі. Тоді як на території ДУСівської Конча-Заспи йдеться про цілий окремий будинок на території закритого від сторонніх комплексу фактично посеред лісу, цілодобову безкоштовну державну охорону та власний пляж", – сказано в матеріалі.

Журналісти нагадали, що на території Конча-Заспи в кількасот метрах від будинку №79 розташована резиденція Володимира Зеленського – президент переїхав туди влітку, а ремонт його маєтку робили за бюджетні гроші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президентську резиденцію на території Пущі-Водиці Венедіктова орендувала удвічі дешевше від її повної вартості (675 кв. м на місяць її родині коштували 63 тисячі гривень – якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції мала б коштувати 115 тис. грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня Венедіктова визнала, що проживає в державній резиденції, і заявила про намір незабаром її покинути.

Раніше стало відомо, що заселитися в резиденцію генпрокурорці було дозволено окремою постановою Кабміну.