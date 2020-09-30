Венедіктова заблокувала "криміналку" проти заступника Арахамії, якого підозрювали у хабарництві – ЗМІ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заблокувала розслідування щодо народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона, який нібито вимагав хабар.

Як передає "Радіо Свобода", журналісти програми "Схеми" з'ясували, що заступник голови фракції СН Халімон минулого літа провів низку зустрічей з чернігівським аграрним бізнесменом, колишнім депутатом Олегом Дмитренком.

У нього нібито виникли проблеми з правоохоронцями, які заблокували бізнес після підозр у тому, що його співпраця з державним аграрним підприємством ДП "Івківці" завдає шкоди бюджету.

Халімон же нібито пообіцяв вирішити ці проблеми і захотів поставити свою людину керувати держпідприємством, щоб працювати за схемою "50 на 50".

Павло Халімон. radiosvoboda.org

Однак сам Дмитренко записував розмови з нардепом на диктофон, зокрема і під час зустрічі в Офісі президента, і передав їх журналістам. Як йдеться у розслідуванні, від бізнесмена хотіли отримати 40 мільйонів гривень двома траншами. Але журналістам Халімон заявив, що не вимагав хабар, хоча його йому пропонували.

Водночас в одній із телефонних розмов нардеп хвилювався, що посередник, його довірена особа, досі не отримав гроші.

Олег Дмитренко. radiosvoboda.org

Дмитренко також передав записи співробітникам НАБУ, які вирішили відкрити кримінальне провадження. Після скасування депутатської недоторканності вони були змушені узгодити цей момент із главою Офісу генпрокурора.

Однак Ірина Венедіктова відповіла, що "відсутні підстави для внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань".

Звернення НАБУ. radiosvoboda.org

Журналісти відзначили, що незабаром після цього Халімон перестав виходити на зв'язок і обірвав контакти з Дмитренком.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що до інциденту можуть бути причетні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Відповідь Венедіктової. radiosvoboda.org

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