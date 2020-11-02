Убивство в ресторані Харкова: поліція розкрила подробиці й причини

Конфлікт у ресторані Харкова Biani Champagneria, внаслідок якого загинув 37-річний чоловік, виник спонтанно перед входом до закладу.

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області. За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника начальника Київського відділу поліції Михайла Цапа, чоловіки посварилися на вулиці і продовжили конфлікт всередині закладу.

"Під час огляду місця події і невідкладних слідчо-розшукових дій було встановлено, що в ніч із 30 жовтня на 1 листопада біля зазначеного ресторану виник конфлікт між групою осіб, після чого вони зайшли в приміщення ресторану на другий поверх, де одна особа (потерпілий, який помер) почав стріляти з пристрою для відстрілу гумовими кулями, і під час цього конфлікту йому були заподіяні зазначені ножові поранення, від яких він від крововтрати помер на місці", – сказав Цап.

Він також уточнив, що конфлікт був випадковим, на грунті неприязних відносин.

"Конфлікт спонтанний, а не замовний", – підкреслив поліцейський.

Він додав, що правоохоронцям відомі особистості всіх учасників конфлікту.

Один постраждалий унаслідок стрілянини встановлений, інших шукають. Ніхто не затриманий.

Також поліцейський зазначив, що ресторан працював всупереч карантинним обмеженням.

"Хочу повідомити, що за фактом роботи зазначеного ресторану слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.325, за порушення карантинних обмежень", – сказав Цап.

Харків віднесено до "червоної" карантинної зони, тому заклади громадського харчування тут повинні закінчити прийом відвідувачів о 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 1 листопада в Харкові сталося вбивство в ресторані. У караоке-ресторан Biani Champagneria по вулиці Ярослава Мудрого, 21 зайшов чоловік у віці приблизно 35-40 років і почав стріляти.