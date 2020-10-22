Ватажок "ДНР" зізнався в безпорадності перед COVID-19 і поскаржився на Україну

У "ДНР" визнали, що глобальний характер другої хвилі пандемії коронавірусу не дозволив їм вирішити проблему з розповсюдженням хвороби. Тому в жовтні Росія надасть так званій республіці гуманітарну допомогу.

Водночас ватажок терористів Денис Пушилін заявив, що в ситуації з COVID-19 в ОРДЛО нібито винна і Україна, зокрема, "обстріли" з її боку. Його повідомлення у Telegram процитували пропагандистські ресурси.

"Високі темпи зростання епідемії, соціально-економічні умови, в яких живе "республіка", а також блокада і відновлення обстрілів з боку України не дозволяють нам вирішити проблему самостійно", – висловився представник окупантів.

Зокрема, за його словами, тепер Росія забезпечить "республіці" поставки лікарських препаратів і товарів медичного призначення: тест-системи та витратні матеріали на проведення ПЛР-досліджень, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, 30 апаратів ШВЛ, 75 кисневих концентраторів, пульсоксиметри та інше медичне обладнання загальною вартістю 258 млн рублів.

"Це неоціненна і своєчасна допомога в боротьбі з коронавірусною інфекцією і пневмонією. Підтримка братської Росії дозволить нам стримати поширення епідемії, зберегти життя і здоров'я наших громадян. Від імені "громадян "ДНР" висловлюю глибоку вдячність керівництву і всьому народу Росії, що не залишили нас один на один із невидимою загрозою", – розсипався компліментами в бік РФ Пушилін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Верховної Ради від Комуністичної партії Спиридон Кілінкаров, який у 2014 році втік до РФ, поскаржився на колапс у "Л/ДНР" через коронавірус. Він заявив, що на підконтрольних цим угрупованням територіях Донбасу нібито не вистачає медиків і ліків для боротьби з COVID-19.