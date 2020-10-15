Ватажків 'ДНР' і 'ЛНР' можемо взяти в полон, – генерал ЗСУ

Сили Спеціальних операцій ЗСУ спроможні захопити у полон ватажків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

Таку заяву в бліцінтерв’ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос. "Це завдання, яке можна виконати", – сказав він.

В цьому контексті генерал навів приклад успішної операції із знищення начальника "народної міліції" "ЛНР" Олега Анащенка 2017 року, яку виконали двоє військовослужбовців Сил Спецоперацій.

Кривонос додав, що ці військові потрапили у полон, але згодом були включені до списку на обмін полоненими та звільнені у грудні 2019 року.

Відповідаючи на запитання про спроможності Сил Спецоперацій, генерал сказав: "Наші спроможності дозволяють зробити будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде прийнято відповідно до існуючих документів".

Повну версію бліцінтерв’ю Сергія Кривоноса читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 28 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана новим командувачем Силами спеціальних операцій ЗСУ.