ВАКС відмовився обрати Януковичу запобіжний захід у справі "Межигір'я"

Вищий антикорупційний суд України від 26 жовтня відмовився заочно обрати запобіжний захід президенту-втікачу Вікторові Януковичу у справі про заволодіння комплексом будівель резиденції "Межигір'я".

Таке рішення було ухвалене у відповідь на клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через порушення умов досудового розслідування, повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook. Прокурор клопотав про арешт Януковича в разі його затримання.

"Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокурору САП про обрання запобіжного заходу четвертому президенту України, який переховується від слідства з 2014-го року. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України", – наголосили в суді.

Зазначається, що причиною відмови стало порушення правил оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

"Також на момент подачі заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування в цьому кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство", – пояснили у ВАКС.

Повний текст постанови буде складено й оприлюднено 30 жовтня о 16:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.