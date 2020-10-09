Відомий кримінальний авторитет із Харкова "Князь" помер – ЗМІ

У Німеччині помер відомий кримінальний авторитет із Харкова Вадим Казарцев ("Князь").

Про це 9 жовтня повідомило місцеве видання NewsRoom, посилаючись на чотири джерела. Інформацію також підтвердив співрозмовник "Depo.Харьков" у правоохоронних органах області.

За різною інформацією, "Князь" помер на поточному тижні – 5 або 8 жовтня.

Зазначається, що харків'янин довгий час страждав від онкології. У Німеччині він проходив лікування.

"Це не насильницька [смерть]", – сказав представник правоохоронних органів. На запитання про кончину злочинця він відповів: "Є така інформація і вона небезпідставна".

Згідно з даними з відкритих джерел, Казарцев народився в 1960 році. У 1991-му він був засуджений за вбивство.

За даними "Апострофа", банда Казарцева займалася в основному рейдерським тиском на фермерські господарства.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Офіс генпрокурора спільно із СБУ викрили на Харківщині злочинне угруповання кримінального авторитета "Князя", яке діяло в трьох областях. Були затримані четверо активних учасників банди.

За даними спецслужб, угруповання займалося здирництвом, рейдерством і навмисними вбивствами в Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Серед затриманих був і "права рука" "Князя" Олег Кияшко.

Під час обшуків було вилучено майже 8,4 мільйона гривень, близько 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро.