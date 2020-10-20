У ЗСУ прокоментували отримання третьої квартири Головнокомандувачем Хомчаком

Квартира, яку мають надати для користування Головнокомандувачу Збройних сил України генерал-полковникові Руслану Хомчаку, належить до штатно-посадового житла та перебуватиме на балансі Міністерства оборони.

Про це OBOZREVATEL сказав начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник, коментуючи повідомлення про отримання третьої квартири Головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 жовтня, фронтмен українського гурту "АНТИТІЛА" Тарас Тополя на своїй сторінці у Facebook написав, що генерал-полковник Руслан Хомчак подав рапорт на отримання третьої квартири у своє розпорядження.

"Обов'язковим пунктом реформи армії на шляху до NATO є надання державою щонайменше трьох квартир головнокомандувачу Збройних сил. Попри ошалілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штат і звільнення фахових спеціалістів під виглядом реформи "типу як у NATO", є й хороші новини! Генерал Збройних сил Хомчак розписав на Головнокомандувача Збройних сил Р. Хомчака ще одну квартиру. Третю! Тепер у столиці", – написав Тополя.

Скриншот із Facebook-cторінки Тараса Тополі

Скриншот із Facebook-cторінки Тараса Тополі

Скриншот із Facebook-cторінки Тараса Тополі

Скриншот із Facebook-cторінки Тараса Тополі

Скриншот із Facebook-cторінки Тараса Тополі

У коментарі OBOZREVATEL Сеник запевнив, що ця інформація не зовсім відповідає дійсності, оскільки йдеться про "рапорт на отримання штатно-посадового житла, на яке має право будь-яка посадова особа Міноборони".

"В оприлюдненому рапорті на адресу міністра мова йде про штатно-посадове житло, яке передбачено як для офіцерів, так і для головнокомандувача Збройних сил, так і для інших посадових осіб ЗСУ. В даному випадку немає підстав для зради. Дві попередні квартири, які надавались Хомчаку в службове розпорядження під час служби в Чернівецькому й Білоцерківському гарнізонах, за його ж кошти були замінені на більші за площею та передані в житлову чергу Міноборони. Такого доти ніхто не робив. Житло мав отримати хтось із військовослужбовців, які стоять в черзі на його отримання. В декларації Хомчака це відображено", – запевнив Сеник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружиною головнокомандувача ЗСУ генерала-полковника Руслана Хомчака нещодавно стала новопризначена голова Чернігівської облдержадміністрації 29-річна Анна Коваленко.