В України з’явився спосіб натиснути на Росію, – Тука

Україна може скористатися черговим загостренням відносин між Росією і Німеччиною, щоб посилити тиск на РФ.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в контексті нещодавньої заяви посла Німеччини в Україні. "Але навряд чи Берлін готовий іти на велику конфронтацію, адже такі санкції, як були введені за отруєння Навального, були введені вже не одного разу", – зауважив він.

За оцінками Туки, посилити тиск на Росію в мінському форматі, скоріш за все, не вдасться. "Це треба намагатись робити в нормандському форматі. Але і Лавров, і Путін не раз заявляли, що вони не бачать в найближчому майбутньому перспектив для проведення такої зустрічі", – нагадав він.

Як писав OBOZREVATEL, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Українській правді" заявила про те, що Російська Федерація на переговорах у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу намагається переконати, нібито вона не є стороною військового конфлікту.