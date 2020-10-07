В Україні зловили збройну банду підривників банкоматів

Поліцейські затримали членів озброєної банди, які підривали банкомати на території України. Затримання пройшло 6 жовтня на території Вінницької та Київської областей.

Зловмисники підозрюються у скоєнні в чотирьох підривів і викраденні близько мільйона гривень у Вінницькій області, повідомили в пресслужбі Національної поліції у Вінницькій області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)..

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, члени злочинного угруповання були озброєні бойовою автоматичною зброєю, використовували гранати, саморобні вибухові пристрої.

"Зловмисники діяли зухвало і злагоджено, мали чіткий розподіл ролей, на злочини йшли в камуфляжному одязі, ховали обличчя за балаклави пересувалися на двох джипах", – розповів Іщенко.

Один з учасників банди і ймовірно її організатор в минулому служив у добровільному підрозділі на сході України і мав навички поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Зловмисники вели розмірений спосіб життя, мали сім'ї і раніше не мали проблем із законом.

За наявною інформацією, члени злочинного угруповання підозрюються в скоєнні чотирьох злочинів на території області, їх перевіряють на причетність до аналогічних підривів банкоматів на території інших областей України.

У ніч на 5 липня в смт Дашів Іллінецького району в приміщенні магазину зловмисники пошкодили банкомат, здійснивши по ньому близько 150 пострілів з автоматичної зброї, а також застосували вибуховий пристрій. Після цього злочинці отримали доступ до касети з грошима і викрали близько 1 млн гривень.

У липні члени угруповання підірвали банкомат у Гайсині, звідки викрали 22 тис. гривень.

У серпні і на початку вересня члени групи таким же чином намагалися викрасти гроші в смт. Теплик і в місті Гайсині. Пограбувати банкомат зловмисникам завадило спрацьовування охоронної сигналізації.

Під час проведення санкціонованих обшуків в учасників банди вилучили два автомати "Калашникова", оснащені патронами, 10 магазинів до нього, шість бойових гранат, пістолет і рушницю з прицілом, 190 патронів до автомата, камуфльований одяг і взуття військового зразка, наркотичні речовини, грошові кошти та інші речові докази.

Слідчими порушено кримінальні провадження за ч.2 ст.194 КК (умисне знищення або пошкодження майна), ч.3 і ч.5 ст. 185 КК (крадіжка). Також в їх діях є ознаки злочину, передбаченого ст.257 Кримінального кодексу України (бандитизм), що карається до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зараз зловмисники затримані і поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, підприємець з Кропивницького похвалився банкоматом ПриватБанку і викликав ажіотаж в мережі.