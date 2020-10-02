В Україні винесли перший вирок за погрози журналісту

Галицький районний суд Львова засудив головного лікаря І-ї стоматологічної поліклініки міста Петра Петльованого за погрозу вбивством журналісту.

Як пише в Facebook газета "Вибір – правозахисник Львівщини" з посиланням на рішення суду, Петльований отримав один рік позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

Це перша в Україні справа за погрози журналісту, яка була доведена до суду і отримала реальний вирок.

Потерпілий у даній справі – заслужений юрист України, шеф-редактор газети "Вибір – правозахисник Львівщини" та спецкореспондент газети "Антикорупційний вісник" Павло Барнацький.

За матеріалами провадження, 2 травня 2018 року Петльований "шляхом усного висловлювання" погрожував Барнацькому насильством у зв`язку із здійсненням останнім журналістської діяльності, в ході якої він висвітлював питання реформи комунальних поліклінік Львова.

А саме: "Ну що пікетуємо, знову будеш пописувати в своїх газетках. А тобі не страшно ввечері ходити по вулицях. Дивись, а то це пікетування може бути останнє у твоєму житті".

На допиті Петльований вину не визнав. Пояснив суду, що раніше чув про потерпілого з загальних джерел, але не був з ним знайомий, статті потерпілого ніколи не читав, не знав про його журналістську діяльність, не погрожував йому та не штовхав.

Однак суд постановив, що зібрані докази, зокрема покази свідків та відеозаписи, в повній мірі доводять винуватість обвинуваченого.

При цьому позов потерпілого про відшкодування матеріальних та моральних збитків суд залишив без задоволення.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року редакція ZAXID.NET звернулася до правоохоронців у зв'язку зі спробами перешкоджання журналістській діяльності радикально налаштованими громадськими організаціями Львова.