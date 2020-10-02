В Україні винесли перший вирок за погрози журналісту
Головлікар поліклініки у Львові отримав один рік позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік
За матеріалами провадження, Петро Петльований погрожував насильством журналісту Павлу Барнацькому
Позов потерпілого про відшкодування матеріальної та моральної шкоди суд залишив без задоволення
Галицький районний суд Львова засудив головного лікаря І-ї стоматологічної поліклініки міста Петра Петльованого за погрозу вбивством журналісту.
Як пише в Facebook газета "Вибір – правозахисник Львівщини" з посиланням на рішення суду, Петльований отримав один рік позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.
Це перша в Україні справа за погрози журналісту, яка була доведена до суду і отримала реальний вирок.
Потерпілий у даній справі – заслужений юрист України, шеф-редактор газети "Вибір – правозахисник Львівщини" та спецкореспондент газети "Антикорупційний вісник" Павло Барнацький.
За матеріалами провадження, 2 травня 2018 року Петльований "шляхом усного висловлювання" погрожував Барнацькому насильством у зв`язку із здійсненням останнім журналістської діяльності, в ході якої він висвітлював питання реформи комунальних поліклінік Львова.
А саме: "Ну що пікетуємо, знову будеш пописувати в своїх газетках. А тобі не страшно ввечері ходити по вулицях. Дивись, а то це пікетування може бути останнє у твоєму житті".
На допиті Петльований вину не визнав. Пояснив суду, що раніше чув про потерпілого з загальних джерел, але не був з ним знайомий, статті потерпілого ніколи не читав, не знав про його журналістську діяльність, не погрожував йому та не штовхав.
Однак суд постановив, що зібрані докази, зокрема покази свідків та відеозаписи, в повній мірі доводять винуватість обвинуваченого.
При цьому позов потерпілого про відшкодування матеріальних та моральних збитків суд залишив без задоволення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року редакція ZAXID.NET звернулася до правоохоронців у зв'язку зі спробами перешкоджання журналістській діяльності радикально налаштованими громадськими організаціями Львова.