В Україні використовується ще півсотні літаків Ан-26, їм від 35 до 48 років

В Україні для використання доступні 53 літаки Ан-26 і його модифікацій. Найдовше використовується літак, якому вже понад 48 років, а "наймолодшому" – 35 років.

Про це було сказано в повідомленні держпідприємства "Антонов" в Facebook, опублікованому у вівторок, 29 вересня. З цих літаків 24 використовуються в цивільній авіації, а решта 29 – в державній.

"На більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з регламентом технічного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26 з періодичністю базової форми через 500, [плюс/мінус] 50 льотних годин", – написано в повідомленні.

Відзначається, що фахівці постійно працюють над модернізацією, оновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 і Ан-74, які перебувають на озброєнні, для забезпечення їх безпечної експлуатації протягом двох-п'яти років, до їх заміни.

В Україні використовується ще 53 літаки Ан-26 і його модифікацій.

Літаки віком від 35 до 48 років.

Як писав OBOZREVATEL, 25 вересня під Харковом розбився літак ЗСУ Ан-26, в результаті якого загинули 26 осіб. Незабаром з'ясувалося, що останній капітальний ремонт судна проводився ще в 1996 році, з початку експлуатації він налітав майже 6 тисяч годин.

За словами журналіста Юрія Бутусова, двигун літака Ан-26 був вкрай зношений. Лівий двигун напрацював після капремонту на 589 годин більше, ніж допустимий максимум. А правому двигуну був встановлений ресурс в 1000 льотних годин і 7 років служби, замість цього він пройшов 1662 години і 20 років.