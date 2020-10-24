В Україні розкрили нові масштабні схеми фальсифікації виборів і підкупу виборців

У кількох регіонах України правоохоронці викрили нові масштабні схеми фальсифікації місцевих виборів і підкупу виборців.

Як повідомляється на сайті управління Національної поліції в Сумській області, депутата Сумської обласної ради викрито на вимаганні грошей для проведення передвиборної кампанії.

"За даними попереднього слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі за нібито раніше надану допомогу у вирішенні службового питання. Ці кошти він планував використовувати для проведення передвиборчої агітації. Зловмисник навіть погрожував керівнику підприємства фізичною розправою в разі відмови профінансувати його", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали депутата в обласному центрі, в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час отримання ним другої частини "допомоги" в розмірі $3 тисяч.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Зі свого боку, члени Святошинської районної ТВК у Києві звернули увагу на те, що деякі люди пачками приносять на дільниці заяви виборців про неможливість голосування на виборчій дільниці й бажання проголосувати вдома.

"Занепокоєння викликало і те, що медичні довідки були видані лише кількома сімейними лікарями, а заяви написані одним почерком", – повідомила у Facebook голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики в Київській міській раді Вікторія Муха.

За її словами, також з'ясувалося, що заяви громадян про бажання голосувати вдома подавалися не родичами, сусідами або знайомими громадян, а кількома особами, які представлялися представниками партії, представників якої поліція вже викрила на скупці голосів.

"Є інформація, що і отримували їх у прийомних представника цієї партії. Також, увагу спостерігачів привернуло те, що заяви про голосування вдома були написані синхронно. Підтверджено, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці написані майже одночасно – в останній тиждень перед виборами. А на медичних довідках, які свідчать про те, що особа за станом здоров'я не здатна відвідати дільницю, відсутнє прізвище лікаря, який її видав, а також не вказано дату видачі", – зазначила Муха.

За її інформацією, зараз вдалося встановити сімейних лікарів ЦПСД №2 Святошинського району та кількох осіб, що займаються організацією масового голосування за межами виборчих дільниць.

"Встановлена інформація вже передана до Національної поліції України для вжиття невідкладних заходів реагування. Сподіваємося, що ця давно відома технологія фальсифікації виборів і скупки голосів буде зупинена, а винні – притягнуті до відповідальності!" – підкреслила вона.

Тим часом, у Закарпатській області співробітники СБУ викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на пост глави об'єднаної територіальної громади.

"За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії паспортів. Вартість кожного "голосу" становила 1 тисячу грн", – йдеться в повідомленні спецслужби.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.160 КК України, правоохоронці затримали трьох фігурантів провадження під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч грн. Відзначається, що за таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на виборах.

Вирішується питання про затримання фігурантів згідно ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

Крім того, поліція Маріуполя проводить перевірку за фактом повідомлення про те, що понад 200 тисяч виборчих бюлетенів є недійсними, повідомив Центральний відділ поліції Донецької області.

"У соціальній мережі була виявлена публікація про те, що в Маріуполі понад 200 тисяч виборчих бюлетенів є недійсними", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.