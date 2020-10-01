В Станиці Луганській від пожеж масово здетонувала вибухівка

Борис Бондар Розслідування 17:11, 1.10.2020 Оновлено: 17:20, 1.10.2020

Ситуацію в Станиці Луганській, де рятувальники намагаються загасити пожежі, ускладнила наявність безлічі вибухонебезпечних предметів, які детонують через високу температуру.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації. На вулиці Донецькій вогонь охопив практично всі будинки.

"Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років цю вулицю дуже щільно обстрілювали бойовики, в результаті чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру", – сказано в повідомленні.

Це стало загрозою для життя рятувальників і людей, які знаходяться поруч.

Також відзначено, що потужними поривами вітру полум'я перекинулося через залізничний насип до вулиці Лебединського.

Для допомоги пожежним залучили комунальну техніку КП "Станичник" і КП "Теплосервіс", вона зайнялася підвозом води.

На вулиці Донецькій вогонь охопив практично всі будинки.
Facebook Станично-Луганської РДА
Боротьбу з вогнем ускладнила наявність вибухонебезпечних предметів.
Facebook Станично-Луганської РДА
Вогонь швидко поширюється.
Facebook Станично-Луганської РДА
На допомогу рятувальникам прийшли комунальники.
Facebook Станично-Луганської РДА
В Станиці Луганській детонує вибухівка.
Facebook Станично-Луганської РДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, з них 116 ліквідовано, в деяких селах евакуйовують людей. Також дев'ять людей загинули і 12 постраждали.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Послала Тищенка на х*й, він встав і пішов, – Верещук

Навальний звинуватив Путіна в отруєнні: у Кремлі "помітили" слід ЦРУ

У мережу злили нові документи щодо спецоперації з "вагнерівцями"

Війська РФ влаштували потужний обстріл на Луганщині: спалахнула ще одна пожежа

Период "нет коронавируса" сменил "хоть бы в легкой форме", или Носите маски!