В Станиці Луганській від пожеж масово здетонувала вибухівка
Ситуацію в Станиці Луганській, де рятувальники намагаються загасити пожежі, ускладнила наявність безлічі вибухонебезпечних предметів, які детонують через високу температуру.
Про це в Facebook повідомила пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації. На вулиці Донецькій вогонь охопив практично всі будинки.
"Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років цю вулицю дуже щільно обстрілювали бойовики, в результаті чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру", – сказано в повідомленні.
Це стало загрозою для життя рятувальників і людей, які знаходяться поруч.
Також відзначено, що потужними поривами вітру полум'я перекинулося через залізничний насип до вулиці Лебединського.
Для допомоги пожежним залучили комунальну техніку КП "Станичник" і КП "Теплосервіс", вона зайнялася підвозом води.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, з них 116 ліквідовано, в деяких селах евакуйовують людей. Також дев'ять людей загинули і 12 постраждали.