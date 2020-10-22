У РНБО заговорили про ймовірний наступ Росії на Україну в найближчі місяці

Вікторія Довгань Розслідування 12:32, 22.10.2020 Оновлено: 12:39, 22.10.2020

Враховуючи безпекову ситуацію в Європі та світі загалом, масштабна агресія Росії проти України цілком імовірна вже в найближчі місяці.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конгресовим комітетом Америки, передає УНН. Водночас він наголосив, що якщо лідер країни-агресора Володимир Путін зважиться на такий крок, то матиме дуже потужну відсіч від українського війська.

"З урахуванням того, що відбувається сьогодні у світі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з Білоруссю, Молдовою, Карабахом, ми вважаємо, що така загроза (ескалації в найближчі місяці. – Ред.) існує, і вона існувала постійно", – сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО додав, що Росія не відмовляється і від спроб політичного впливу. На нього вона не шкодує шалених коштів, які вкладає у партії, розраховані на проросійський сегмент і російськомовне населення.

"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", – сказав Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також секретар РНБО заявив, що Україна обов’язково здобуде перемогу у війні, яку розв’язала Російська Федерація. Для цього потрібно реформувати ОПК "з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".

  • На думку Данілова, пріоритетом нашої держави в оборонному секторі є виробництво високоточної зброї.

  • Раніше політик попередив, що якщо РФ не припинить ігнорувати перемир'я на Донбасі, то вже взимку 2020 року Україна перейде до іншого плану.

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