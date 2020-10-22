У РНБО заговорили про ймовірний наступ Росії на Україну в найближчі місяці
Також РФ не відмовляється від політичного впливу через проросійські сили
У це вона вкладає великі кошти
Що ж до ескалації, то Данілов переконаний, що Путін отримає від захисників жорстку відсіч
Враховуючи безпекову ситуацію в Європі та світі загалом, масштабна агресія Росії проти України цілком імовірна вже в найближчі місяці.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конгресовим комітетом Америки, передає УНН. Водночас він наголосив, що якщо лідер країни-агресора Володимир Путін зважиться на такий крок, то матиме дуже потужну відсіч від українського війська.
"З урахуванням того, що відбувається сьогодні у світі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з Білоруссю, Молдовою, Карабахом, ми вважаємо, що така загроза (ескалації в найближчі місяці. – Ред.) існує, і вона існувала постійно", – сказав Данілов.
Крім того, секретар РНБО додав, що Росія не відмовляється і від спроб політичного впливу. На нього вона не шкодує шалених коштів, які вкладає у партії, розраховані на проросійський сегмент і російськомовне населення.
"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", – сказав Данілов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також секретар РНБО заявив, що Україна обов’язково здобуде перемогу у війні, яку розв’язала Російська Федерація. Для цього потрібно реформувати ОПК "з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".
На думку Данілова, пріоритетом нашої держави в оборонному секторі є виробництво високоточної зброї.
Раніше політик попередив, що якщо РФ не припинить ігнорувати перемир'я на Донбасі, то вже взимку 2020 року Україна перейде до іншого плану.