В ООН розповіли, як "ЛНРівці" катували українців струмом і газом

За результатами обробки доповіді Управління Верховного комісара ООН із прав людини "Про ситуацію з правами людини в Україні" прокуратура відкрила кримінальне провадження за тортури цивільних в "ЛНР".

Про це повідомили в пресцентрі Офісу генерального прокурора України. Кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження і тортур громадян окупаційною адміністрацією Російської Федерації відкрила Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили жителів Луганська й області, які постраждали від протиправних дій окупантів.

У повідомленні зазначили, що представники "міністерства державної безпеки" і "міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", контрольовані окупаційною адміністрацією РФ, незаконно затримують громадян і, утримуючи в підвалах, змушують зізнаватися в "шпигунстві" на користь України і "співробітництві" з СБУ.

Цивільне населення піддають тортурам, застосовують фізичну силу і сексуальне насильство, використовують електричний струм і методи удушення газом.

Затриманих позбавляють їжі і доступу до туалету. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують їм фізичною розправою.

"Вказані злочинні дії прямо заборонені ст. 147 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та нормами міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними особами", – наголосили в прокуратурі.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим 3 управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання за вказане кримінальне правопорушення – 12 років позбавлення волі.

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