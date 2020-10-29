В Одесі СБУ знайшла 50 кг кокаїну в коробках із бананами

Борис Бондар Розслідування 19:33, 29.10.2020 Оновлено: 20:33, 29.10.2020

В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки на $10 млн.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Нелегальний вантаж прибув до порту "Південний".

Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили понад 50 кілограмів кокаїну, розфасованого в кілограмові брикети.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 КК України (Контрабанда наркотиків).

Як уточнили в пресслужбі Державної прикордонної служби, 45 брикетів із наркотиком було заховано в конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів із бананами. Вантаж прямував з Еквадору.

Брикети з кокаїном лежали в пустотах контейнера
СБУ
Вартість кокаїну становить близько $10 млн
СБУ
Вантаж прямував з Еквадору
СБУ
Вилучено 50 кг кокаїну
СБУ
Наркотики було розфасовано в брикети
СБУ

Як писав OBOZREVATEL, у 2020 році Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, які намагалися провезти в Україну. Дві партії кокаїну зі США намагалися ввезти через морський порт "Південний".

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