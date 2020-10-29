В Одесі СБУ знайшла 50 кг кокаїну в коробках із бананами
В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки на $10 млн.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Нелегальний вантаж прибув до порту "Південний".
Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили понад 50 кілограмів кокаїну, розфасованого в кілограмові брикети.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 КК України (Контрабанда наркотиків).
Як уточнили в пресслужбі Державної прикордонної служби, 45 брикетів із наркотиком було заховано в конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів із бананами. Вантаж прямував з Еквадору.
Як писав OBOZREVATEL, у 2020 році Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, які намагалися провезти в Україну. Дві партії кокаїну зі США намагалися ввезти через морський порт "Південний".