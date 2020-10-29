В Одесі СБУ знайшла 50 кг кокаїну в коробках з бананами
Нелегальний вантаж прибув до порту "Південний"
Кокаїн був розфасований в брикети по кілограму
В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки на $10 млн.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Нелегальний вантаж прибув до порту "Південний".
Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили понад 50 кілограмами кокаїну, розфасованого в кілограмові брикети.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України (контрабанда наркотиків).
Як уточнили в пресслужбі Державної прикордонної служби, 45 брикетів з наркотиком були заховані в конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів з бананами. Вантаж прямував з Еквадору.
Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, які намагалися провести в Україну. Дві партії кокаїну з США намагалися ввезти через морський порт "Південний".