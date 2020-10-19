В "ЛНР" під страхом звільнення влаштували примусову мобілізацію

Луганська обласна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це повідомили в пресцентрі Офісу генерального прокурора України. Йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Встановлено, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, примушує місцевих мешканців ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" та отримувати зброю під час військово-польових зборів", – сказано в повідомленні.

Невиконання вимог отримання "мобілізаційного розпорядження" є приводом для відмови в працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів тощо.

У прокуратурі зазначили, що такі дії проти цивільного населення прямо заборонені ст.51 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і є порушенням Римського статуту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами обробки доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Про ситуацію з правами людини в Україні" прокуратура відкрила кримінальне провадження за тортури цивільних в "ЛНР".