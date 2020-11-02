У КСУ розкрили деталі закритого засідання щодо ринку землі

Велика палата Конституційного суду 2 листопада зібралася продовжити розгляд конституційного подання нардепів щодо ринку землі. Однак його суть зводиться винятково до тлумачення положень Конституції – землі як основного національного багатства.

Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" розповів суддя КСУ Ігор Сліденко. Він запевнив, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів і які саме питання планувалися до розгляду.

"Питання моєї відставки і не мало розглядатися на зборах суддів. Такі заяви розглядають у звичайних слуханнях", – додав чиновник.

За його словами, він не знає, коли саме це питання буде включено до порядку денного. Водночас суддя КСУ звернув увагу на те, що внесене до порядку денного 2 листопада слухання за конституційним поданням про землю "зводиться до тлумачення землі як основного багатства".

"Тлумачення поняття "земля " як об'єкта права власності не є ключовим у цьому поданні. Не йдеться про скасування чогось, йдеться про тлумачення норм Конституції", – пояснив Сліденко, підкресливши, що це подання вже давно перебуває на розгляді КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України "позапланово" приступив до розгляду подання 46 народних депутатів щодо конституційності відкриття ринку землі. Порядок денний у роботі інстанції змінили вранці 2 листопада, згідно з ним збори суддів було перенесено.