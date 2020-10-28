В Кабміні остаточно озвучили причини катастрофи Ан-26

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині трапилася через збіг шістьох небезпечних факторів, п'ятьох причин, що посприяли їй, та трьох основних, які вирішили сценарій трагедії.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський, наголосивши, що всі дані будуть передані правоохоронцям (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Небезпечні фактори

Перший небезпечний фактор, який і спровокував подію, що призвела в подальшому до катастрофи літака, стала відмова системи ПРТ-24 системи управління лівого двигуна. Це спричинило виникнення особливої ситуації.

Після встановлення горизонтального польоту екіпажем не було вирівняно тягу лівого та правого двигунів, що стало другим небезпечним фактором.

Випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку, положення 38 градусів було третім небезпечним фактором.

Несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження, намагання якомога швидше вийти на глісаду замість зниження з виходом на початок злітно-посадкової смуги було четвертим небезпечним фактором.

"Враховуючи додаткову тягу третього двигуна на правому напівкрилі та випущені на 38 градусів закрилки, несиметричне збільшення тяги правого двигуна призвело до надзвичайно складної польотної ситуації. Штучне створення несиметричності тяги силової установки було п'ятим небезпечним фактором, що суттєво погіршило умови польоту", – пояснив Уруський.

Відтак, на борту літака виникла аварійна ситуація, а неусунення ковзання стало шостим небезпечним фактором, який обумовив перехід о 20:44:32 аварійної ситуації в катастрофічну. О 20:44:49 на швидкості 100 км/год з кутом крену 75 градусів та кутом тангажу 26 градусів літак зіткнувся із землею.

"Перевантаження в центрі мас літака в момент удару складало 12 одиниць. Втрата швидкості на передпосадковій прямій, яка призвела до звалювання літака з подальшим зіткненням із землею", – сказав віцепрем'єр.

Причини катастрофи, що сприяли її виникненню

Під час виконання зльотів конвеєром через швидкоплинність ситуації екіпаж не зміг ідентифікувати відмову авіаційної техніки та своєчасно припинити зліт.

Відмова системи ПРТ-24 лівого двигуна в умовах непередбаченого плановою таблицею польотів виконання зльоту конвеєром.

Загальноприйнята у частині практика постійного збільшення встановленої кількості та змішування екіпажів курсантів-штурманів та пілотів на борту літака.

Порушення планової таблиці польотів, перебування у 6 польоті на борту літака осіб, які не були передбачені плановою таблицею.

Неприпинення польотів, порушення керівника польотів на аеродромі, керівника зони посадки та помічника керівника польотів.

Головні причини катастрофи

Відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб ХНУПС.

Системні порушення правил виконання польотів.

Недостатньо професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях зі здійсненням всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних та злагоджених дій для запобігання переростання особливої ситуації у катастрофічну.

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