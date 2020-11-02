В Івано-Франківську трапилася перестрілка: багато поранених

Вікторія Довгань Розслідування 07:01, 2.11.2020 Оновлено: 07:05, 2.11.2020

Ввечері 1 листопада на вулиці Івана Пулюя в Івано-Франківську троє чоловіків влаштували між собою перестрілку. В результаті всі вони зазнали поранень та були затримані.

Як повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області у Facebook, конфлікт почався близько 20:40 з того, що невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Втім один із поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місці злочину в Івано-Франківську поліція знайшла зброю.
Galka
На місце НП в Івано-Франківську прибула поліція.
Facebook пресслужби поліції Івано-Франківська

"Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події", – зазначили правоохоронці.

Крім того, вони уточнили, що близько 20:30 патрульні також отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, з пістолета. Постраждалу госпіталізували, а слідчі встановлюють причетність зловмисника, який відкрив вогонь на вулиці Пулюя, і до цієї події.

Місце, де трапилася стрілянина в Івано-Франківську.
Скриншот сторінки
В результаті стрілянини в Івано-Франківську було поранено всіх її трьох учасників.
Facebook пресслужби поліції Івано-Франківська
Ще на одній вулиці Івано-Франківська було поранено дівчину.
Galka

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у ніч проти 1 листопада в Харкові відбулося вбивство в ресторані Biani Champagneria. Туди зайшов чоловік віком приблизно 35-40 років і почав стріляти. Відвідувачі ресторану забили стрільця пляшками на смерть.

  • За попередньою інформацією, вбитий – Руслан Смирнов, нібито охоронець позафракційного народного депутата Дмитра Шенцева. Втім нардеп заперечив, що знайомий з ним.

  • Правоохоронці вилучили з місця події пістолет ФОРТ 12, зареєстрований на загиблого чоловіка.

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