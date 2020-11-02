В Івано-Франківську трапилася перестрілка: багато поранених
Крім учасників, конфлікту постраждала дівчина
Її поранили з пістолета на іншій вулиці
Поліція перевіряє причетність до цього інциденту одного з трьох затриманих
Ввечері 1 листопада на вулиці Івана Пулюя в Івано-Франківську троє чоловіків влаштували між собою перестрілку. В результаті всі вони зазнали поранень та були затримані.
Як повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області у Facebook, конфлікт почався близько 20:40 з того, що невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Втім один із поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події", – зазначили правоохоронці.
Крім того, вони уточнили, що близько 20:30 патрульні також отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, з пістолета. Постраждалу госпіталізували, а слідчі встановлюють причетність зловмисника, який відкрив вогонь на вулиці Пулюя, і до цієї події.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч проти 1 листопада в Харкові відбулося вбивство в ресторані Biani Champagneria. Туди зайшов чоловік віком приблизно 35-40 років і почав стріляти. Відвідувачі ресторану забили стрільця пляшками на смерть.
За попередньою інформацією, вбитий – Руслан Смирнов, нібито охоронець позафракційного народного депутата Дмитра Шенцева. Втім нардеп заперечив, що знайомий з ним.
Правоохоронці вилучили з місця події пістолет ФОРТ 12, зареєстрований на загиблого чоловіка.