В Ірпені викрили мережу підкупу виборців в Університеті фіскальної служби. Відео

В Ірпені Київської області викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир факультету податкової поліції Університету державної фіскальної служби України.

Як повідомило МВС України в Telegram, керівника курсу викрили працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно з прокуратурою області за оперативного супроводження сектора захисту інтересів держави та суспільства.

"Встановлено, що за вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці 25 жовтня за місцем проживання, а саме на одну з дільниць міста Ірпеня, і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії", – йдеться в повідомленні.

Вартість одного голосу була понад 1,5 тис. грн.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч.4 ст.160 (Підкуп виборців). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 5 років.

Тривають слідчі дії щодо встановлення осіб, а саме серед посадовців вишу, причетних до організації підкупу виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кількох регіонах України правоохоронці викрили нові масштабні схеми фальсифікації місцевих виборів і підкупу виборців.