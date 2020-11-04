В "Артеку" влаштували фестиваль з Путіним, незважаючи на спалах COVID-19. Фото

Вікторія Довгань Розслідування 06:00, 4.11.2020

У дитячому таборі "Артек" в Криму російські окупанти влаштували масовий дитячий фестиваль, незважаючи на спалах коронавірусу в оздоровчому закладі. Більш того, його також схвалив президент Росії Володимир Путін і взяв участь у прямому включенні.

Відповідні фото оприлюднили на сторінці блогу "RoksolanaToday&КримUA" у Twitter. Автор постів зазначив, що на сторінках у соцмережах ватажка окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова люди дивуються через таку безвідповідальність.

Діти в "Артеку", незважаючи на підтверджені випадки коронавірусу, не дотримувалися ніякої дистанції.
Twitter "RoksolanaToday&КримUA"
На фестиваль в Криму в розпал пандемії приїхало безліч дітей.
Twitter "RoksolanaToday&КримUA"
Путін приєднався до скандального фестивалю в "Артеку" по відеозв'язку.
Twitter "RoksolanaToday&КримUA"

Адже у дітей, які приїхали з Росії в "Артек", виявили COVID-19, з ними контактувало безліч людей, а захід все одно не скасували. При цьому від усіх жителів українського півострова окупаційна "влада" вимагає дотримуватися маскового режиму і самоізоляції.

"В "Артеку" – двоє хворих і 100 контактних. І що? Адже тут 2 листопада, у другий день заключного етапу конкурсу "Велика перерва", на "Артек-Арені" Міжнародного дитячого центру фіналістів привітав президент Російської Федерації Володимир Путін. У бункері нудно ж!" – із сарказмом зазначили в блозі.

Учасників конкурсу в "Артеку" особисто вітав Володимир Путін.
Twitter "RoksolanaToday&КримUA"
Фінал фестивалю "Велика перерва" в "Артеку".
Twitter "RoksolanaToday&КримUA"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Артеку", незважаючи на коронавірусний рекорд у тимчасово окупованому Криму, провели фестиваль "Нова хвиля", де взяли участь десятки дітей, а також російські зірки.

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