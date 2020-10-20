В Африці загинув російський генерал-майор, який воював на Донбасі

В африканській республіці Ангола загинув генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Василь Кравцов, який брав участь в окупації Донбасу і Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook військовослужбовець ЗСУ Андрій Іваниченко, а також написали різні пабліки прихильників терористів і російські ЗМІ.

Відомо, що Кравцов помер 17 жовтня. Він нібито загинув в ДТП "під час виконання службового обов'язку".

Російський генерал Кравцов нібито загинув в Африці в ДТП. Facebook Андрія Іваниченка

"Ну, ранок не без добрих новин. В черговій африканській республіці Анголі, де Залісся захищає свій "узкій мрі", утилізовано злочинця генерал-майора Кравцова Василя Андрійовича, командира 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту, що брала активну участь в бойових діях на українському Донбасі. Скажімо дружно: "Скловатою і Забуття!" – написав Іваниченко.

В Анголі загинув генерал-майор ЗС РФ Василь Кравцов. Facebook Андрія Іваниченка

Зі свого боку ветеран АТО Мартін Брест на особистій сторінці у Facebook уточнив, що Кравцов безпосередньо брав участь в боях на сході України в серпні 2014 року.

"Розвивав полк сепароморпіхів у Новоазовську. Ліг поудобрювати землю трішки на чужині. Такий шлях св*н*собаки. Такий шлях", – зазначив він, уточнивши, що підрозділ морських піхотинців, який підпорядковувався Кравцову, отримав жорстку відсіч від захисників України.

Також загибель російського офіцера прокоментував на своєму Telegram-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада. 17.10.2020 в Анголі генерал-майор ЗС РФ Василь Кравцов. Командир 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту (з вересня 2012-го року). У званні гвардії полковник", – написав він.

Примітно, що за причетність до окупації Криму та війні на Донбасі генерал-майор ЗС РФ Кравцов був внесений в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні поблизу сирійського міста Дейр ез-Зор підірвалася російська автомобільна колона, в результаті чого загинув генерал-майор В'ячеслав Гладких і отримали поранення ще двоє військовослужбовців.