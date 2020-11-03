Український чиновник продавав у Росію крадені запчастини для військової техніки. Фото

Російська авіаційна компанія за посередництвом українського чиновника організувала контрабанду авіаційних комплектуючих зі стратегічного національного підприємства.

Як повідомляє пресслужба СБУ, посередники, зокрема посадові особи підприємства, викрадали на їхнє замовлення двигуни та авіаційні запчастини для вертольотів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" і їх модифікацій.

"Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Устаткування, за підробленими документами, ділки продавали оборонним підприємствам з Близького Сходу і в країни колишнього СНД", – зазначено в повідомленні.

Спецслужби затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США. Технічна експертиза встановила, що двигун належить до товарів подвійного використання та може встановлюватися на військові вертольоти.

Під час проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання підозрюваних були знайдені авіаційні запчастини для вертольотів "Мі-2" і "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

У СБУ повідомили, що начальника відділу підприємства затримали, йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила незаконне ввезення в Україну радянських зенітно-ракетних комплексів.