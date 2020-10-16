Українська військова отримала квартиру після поїздок у Крим. Фото

Українська військовослужбовиця Марія Пишна, яка цього року відвідувала анексований Росією півострів Крим, отримала до Дня захисника України квартиру в Одесі.

Про це повідомив "Український мілітарний портал", опублікувавши скриншоти зі сторінки військової у соцмережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Пишна вже не перший рік проходить службу у Військово-Морських силах ЗСУ. Новиною про отримання нового помешкання вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Пост Пишної про отримання квартири mil.in.ua

Водночас відомо, що у цій же соцмережі Пишна публікувала фотографії з анексованого Кримського півострова та міста Севастополя, які вона відвідала влітку. Зокрема, пости було оприлюднено 19 липня 2020-го. Однак станом на тепер всі згадки про поїздку до Криму в стрічці її Facebook-сторінки видалено.

Допис із Facebook-сторінки Марії Пишної під час відвідин Криму mil.in.ua

Допис Пишної під час відвідин Криму mil.in.ua

Портал підкреслює, що це вже не перший випадок, коли українські військові відвідують окуповану РФ територію.

"Для прикладу, минулого року курсант одного з військових закладів вищої освіти Антон Литвиненко після випуску поїхав на відпочинок в окупований Крим", – нагадали в повідомленні.

Допис зі сторінки Марії Пишної у Facebook під час відвідин анексованого півострова mil.in.ua

Згодом Пишна видалила свої дописи про відвідини Криму mil.in.ua

Курсант Антон Литвиненко із одногрупниками mil.in.ua

Литвиненко зі своєю дівчиною в анексованому Криму mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, після анексії Росією Криму в 2014 році півострів покинули далеко не всі українські військові. Частина з них – у гонитві за високими зарплатами й пенсіями або ж через підтримку імперських ідей Кремля – воліли перейти на бік ворога.