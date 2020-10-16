Українська військова отримала квартиру після поїздок у Крим. Фото

Українська військовослужбовиця Марія Пишна, яка цього року відвідувала анексований Росією півострів Крим, отримала до Дня захисника України квартиру в Одесі.

Про це повідомив "Український мілітарний портал", опублікувавши скриншоти зі сторінки військової у соцмережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Пишна вже не перший рік проходить службу у Військово-Морських силах ЗСУ. Новиною про отримання нового помешкання вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Водночас відомо, що у цій же соцмережі Пишна публікувала фотографії з анексованого Кримського півострова та міста Севастополя, які вона відвідала влітку. Зокрема, пости було оприлюднено 19 липня 2020-го. Однак станом на тепер всі згадки про поїздку до Криму в стрічці її Facebook-сторінки видалено.

Портал підкреслює, що це вже не перший випадок, коли українські військові відвідують окуповану РФ територію.

"Для прикладу, минулого року курсант одного з військових закладів вищої освіти Антон Литвиненко після випуску поїхав на відпочинок в окупований Крим", – нагадали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після анексії Росією Криму в 2014 році півострів покинули далеко не всі українські військові. Частина з них – у гонитві за високими зарплатами й пенсіями або ж через підтримку імперських ідей Кремля – воліли перейти на бік ворога.