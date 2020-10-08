Україна готує саміт щодо Криму, запросять Росію, – Джемілєв

26 лютого 2021 року може відбутися міжнародний саміт глав держав із питання Криму, на якому може бути створено кримський переговорний майданчик.

На саміт, зокрема, будуть запрошені лідери США і Росії. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.

У контексті заяви президента України Володимира Зеленського про плани зі створення такого переговорного майданчика Джемілєв сказав, що він може існувати на різних рівнях – "на вищому, на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони, на рівні міжнародних конференцій".

"Якщо встигнуть домовитися, то до 26 лютого, до Дня опору окупації Криму і Севастополя, планується саміт на рівні глав держав, які приєднаються до цієї платформи", – повідомив він.

У цьому контексті Джемілєв розповів, що найближчим часом у США для тематичних консультацій виїде один із депутатів "Європейської солідарності". Він буде вести з цього приводу розмови і з тією, і з іншою партією, почне зондувати можливість участі США у платформі.

"Безумовно, запрошення Російській Федерації буде надіслано. Але найімовірніше, Росія не братиме участі. Вони будуть повторювати свою мантру, яка зводиться до того, що Крим російський, питання закрите", – припустив нардеп.

На його думку, така позиція Росії нічого не змінить. "Тут йдеться не про компроміси, а про виконання вимог міжнародного права – звільнення окупованих територій", – підкреслив він.

У цьому контексті Джемілєв додав, що міжнародний саміт щодо Криму повинен буде ухвалювати рішення. "Якщо ці рішення російською стороною не виконуються, то крок за кроком будуть посилювати секторальні, персональні, економічні санкції щодо країни-окупанта", – підсумував нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на приєднання Європейського Союзу до ініціативи України щодо створення платформи із деокупації Криму.