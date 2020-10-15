Президент призначив бригадним генералом цивільної людини, яка жодного разу не була в АТО, і прослужила в СБУ всього один рік. Турбоприниження військових звань на День захисника України

"Гаманець Баканова" указом президентом отримав звання бригадного генерала СБУ! На День захисника президент України присвоїв кілька генеральських звань, в СБУ генералами стали двоє - перший заступник начальника департаменту оперативного документування Олексій Омельченко (виконує обов'язки начальника Департаменту оперативно-технічних заходів, тобто рахується в стеженні, а займається зовнішньою рекламою), і .... барабанна дріб ... начальник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Олегович Наумов.

Про ступінь кваліфікації цього новоявленого генерала судіть самі. Наумов зробив кар'єру в Генеральній прокуратурі, але він не займався розслідуваннями і розшуком - він дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення, працював завгоспом. У 2017-му його з ГПУ прибрали, і Наумов пішов працювати також на господарську роботу - директором держпідприємства Чорнобильської зони. І ось звідти Наумова призначили відразу головною людиною в СБУ, одразу начальником Головного управління!

Бригадний генерал - це військове звання, нове, "за стандартами НАТО". СБУ не реформували за стандартами НАТО, війська не реформували за стандартами НАТО, а ось звання ввели. Люди все життя роблять кар'єру, щоб стати генералом, проходять навіть в нашій кумівський і корумпованій системі якийсь шлях, хоча б трохи, на полігонах, на затриманнях. А тут цивільна людина працювала директором держпідприємства, отримала відразу військове звання полковника після призначення на службу в липні 2019 го, і через рік служби, один рік військової служби в київських кабінетах, не виходячи з Володимирської і з найближчих ресторанів, без якихось затримань , розкриттів, без всяких заслуг перед країною, які можна публічно пред'явити став генералом! Звання у Наумова військове, його тепер можуть перевести по службі, наприклад, в ВСУ, і він там теж буде на посаді генерала, він же тепер військовий.

По даними Цензор.нет, ні раніше, ні під час своєї фіктивної служби в СБУ Наумов за час війни жодного разу не був в зоні АТО / ООС, і не має поняття про ключові напрямки роботи СБУ - контррозвідки і боротьбі з російською агресією. Таке призначення - це приниження генеральського звання. Турбоприниження від нашого турборежима.

А тепер хто ж такий цей унікальний чоловік, заради якого ось так переступили через всі правила і традиції, якого так показово підняли всупереч будь-якій логіці і здоровому глузду?

Андрій Наумов - це зараз всемогутній "сірий кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - це повний аналог Єрмака в Офісі президента. З самого заснування внутрішня безпека була просто управлінням, підлеглим голові, частиною його апарату. Це не була генеральська посада ,. Але Баканов для одного змінив структуру СБУ, і перетворив внутрішню безпеку в Головне управління. Таким чином, Наумов став керівником по статусу самостійного структурного підрозділу.

Чим займається Наумов - вам скаже будь-який бізнесмен, у якого сфера діяльності потрапляє у відання СБУ. Він вирішує і збирає у Баканова абсолютно все. Наприклад, операція по "наїзду" на підприємства у Ігоря Тинного в інтересах партнерів Баканова.

Призначення генералом Наумова, який не має досвіду оперативної роботи, не має управлінського досвіду в спецслужбах, - це демонстрація реальних пріоритетів СБУ. Інтелект іншого "рішали" - Павла Демчина, раніше викликав сміх, але це просто рекорд дурниці.

Не затримання російських терористів, не контррозвідка, а вирішення особистих питань - приставити стеження, когось "віджати", з кимось "замутити". І це показує, що треба зараз для кар'єри в СБУ - не заслуга, недосягнення, а як зазвичай, виконання найпримітивніших корупційних замовлень начальства. Причому для виконання цих замовлень генералом можуть призначити будь-яку випадкову людину з вулиці - прямо як у веселому серіалі.

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