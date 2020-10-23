Смертельна ДТП під Харковом: 19-річного хлопця взяли під варту, він визнав провину

Мирослав Семенюк Розслідування 12:27, 23.10.2020 Оновлено: 13:06, 23.10.2020

19-річний водій Toyota Land Cruiser Дмитро Габишев, що потрапив у смертельну ДТП під Харковом, визнає свою провину.

Як повідомляють харківські Telegram-канали, 23 жовтня Київський райсуд міста обрав Габишеву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

На початку засідання обвинувачений попросив вибачення в родичів загиблих підполковника ДСНС у Харківській області Дмитра Азаренкова і його 15-річної дочки Анастасії, а також визнав провину.

Мати Габишева Вікторія заявила журналістам, що постарається допомогти потерпілій родині.

"Син і раніше сідав п'яним за кермо", – розповіла вона.

Дмитро Габишев у суді
Telegram "ТРУХА⚡️Харьков"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня під Харковом на Окружній дорозі в районі Екопарку зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos. У ДТП загинули чоловік із дочкою, які їхали в "Ланосі".

19-річного водія Тoyota затримали 22 жовтня. За попередніми даними, в момент ДТП він перебував за кермом у нетверезому стані.

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